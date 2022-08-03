Мурманск, 3 августа, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В течение июня и июля на черноморском побережье отдохнули более четырех тысяч ребят из Мурманской области, из них 1 255 детей по федеральной программе «Дети Арктики». Почти столько же — в лагерях дневного пребывания на территории региона, в профильном центре «Гандвиг» и зеленоборской санаторной школе-интернате. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Мурманской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Помимо оздоровительной программы для детей организует экскурсионные поездки по Мурманской области, турпоходы и познавательные квесты, где их знакомят с историей и природой Заполярья. На территории региона в этом году работают 13 лагерей с дневным пребыванием. Они рассчитаны на 960 юных северян.

Более тысячи детей сейчас находится в оздоровительных учреждениях Краснодарского края. Планируется, что на последнюю, четвёртую, смену отправятся около 1300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в следующем году теплоход «Северная сказка» будет ходить по Оби и Иртышу. Судно проводит финальный рейс по северо-западной части России, после чего отправится в Салехард для дальнейших круизов по территории Ямала, Югры и Тюменской области.

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