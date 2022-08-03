Бобров, Воронежская область, , 13:13 — REGNUM Ремонт в Хреновской школе наездников в Бобровском районе Воронежской области близок к завершению, сообщили 3 августа в пресс-службе правительства Воронежской области.

Хреновская школа наездников Пресс-служба правительства Воронежской области

Хреновская школа наездников является одним из старейших учебных заведений России. Школу создал в 1881 году граф Илларион Воронцов-Дашков, который являлся главным управляющим коннозаводством Российской империи.

Сегодня в школе обучают студентов по профессиям «тренер-наездник лошадей», «младший ветеринарный фельдшер», «ветеринария», «инструктор-проводник по конному туризму», «гостиничное дело». До последнего времени обучение проводилось в кабинетах Хреновской школы № 2 им. Левакова.

«Теперь у Хреновской школы наездников будут свои кабинеты, и они смогут закрыть весь график учебного процесса. В обновленном здании есть учебные кабинеты и мастерские для ветеринарии, кабинеты по другим специальностям и профессиям — тренер-наездник лошадей, туризм, гостиничное дело. Осталось закупить новую мебель и современное оборудование», — написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул востребованность таких специальностей, как ветеринарные фельдшеры и тренера-наездники. В этом году в школе впервые состоится набор по направлениям «Гостиничное дело» и «Туризм».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Белгороде за счёт областного бюджета капитально отремонтируют 12 школ и 10 детских садов, ещё 17 учебных заведений региона.