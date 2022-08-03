Тайбэй, 3 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, завершив 20-часовой визит на остров.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Самолёт Пелоси и её делегации вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в 18:01 по местному времени (13:01 мск) и направился в Южную Корею.

Напомним, 2 августа Пелоси приехала на Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая. 3 августа она провела встречи с заместителем спикера тайваньского парламента Цаем Цичаном и представителями различных партий. Также она пообщалась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.