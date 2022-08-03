Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Общее количество просмотров четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» составило 1,352 млрд часов за 28 дней после выхода. Об этом 3 августа пишет Deadline.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Как отмечает издание, это самый высокий показатель среди всех англоязычных проектов Netflix. Однако лидером по количеству просмотров среди всех шоу сервиса остаётся «Игра в кальмара» — он набрал 1,650 млрд часов просмотров за 28 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создатели «Очень странных дел» Братья Даффер начали работу над сценарием пятого сезона. Ожидается, что новые серии выйдут не раньше 2024 года.

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