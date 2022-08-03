Вашингтон, 3 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. 3 августа Сенат США проголосует по вопросу приёма Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом, как сообщает агентство Reuters, объявил лидер демократического большинства Чак Шумер.

U.S. Senate Чак Шумер

По его словам, процесс голосования по данному вопросу начнется в 20:30 по московскому времени.

Швеция и Финляндия были официально приглашены в Североатлантический альянс 29 июня, и с тех пор все страны-члены подписали заявку. После этого остается, чтобы парламенты всех государств-членов также ратифицировали Протокол о присоединении в соответствии со своими национальными требованиями и процедурами.

На данный момент уже 20 из 30 стран одобрили вхождение двух северных стран в НАТО, и вечером 3 августа настанет очередь Сената США принять решение. Ожидается, что резолюция будет поддержана не только демократами, но и большинством республиканцев.