Баку, 3 августа 2022, 13:11 — REGNUM Азербайджанские позиции на территориях Нагорного Карабаха, находящиеся под контролем Баку, утром 3 августа подверглись обстрелу с армянской стороны, что стало причиной гибели военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служа минобороны Азербайджана.
«В результате, от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы — солдат Казымов Анар Рустам оглу», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, стреляли «незаконные армянские вооружённые формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент», как называет Баку армию обороны Нагорного Карабаха. Отмечается, что в азербайджанской армии приняли соответствующие меры.
Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Азербайджана был ранен военнослужащий. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что азербайджанская сторона в тот день трижды нарушала режим прекращения огня.
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