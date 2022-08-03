Баку, 3 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Азербайджанские позиции на территориях Нагорного Карабаха, находящиеся под контролем Баку, утром 3 августа подверглись обстрелу с армянской стороны, что стало причиной гибели военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служа минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В результате, от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы — солдат Казымов Анар Рустам оглу», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, стреляли «незаконные армянские вооружённые формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент», как называет Баку армию обороны Нагорного Карабаха. Отмечается, что в азербайджанской армии приняли соответствующие меры.

Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Азербайджана был ранен военнослужащий. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что азербайджанская сторона в тот день трижды нарушала режим прекращения огня.