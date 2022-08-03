Москва, 3 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. После просадки в начале недели пара доллар/рубль обосновалась в тесном диапазоне, слегка укрепившись по итогам сессии 2 августа, заявил корреспонденту специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

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«Сегодня, 3 августа, легкий восходящий уклон сохраняется, и основное внимание направлено на зону 60-61 руб., которую доллар продолжает проторговывать.

Похоже, пара нащупала зону комфорта в районе уровня 60 руб. и может расположиться в этой области, демонстрируя консолидацию при отсутствии новых драйверов, которые могли бы задать новое направление котировкам.

Сам доллар на международной арене чувствует себя неоднозначно, но преимущественно находится под давлением, стараясь минимизировать потери.

Возобновления бюджетного правила игроки пока не опасаются, а значит, в целом предпосылок для резкого ослабления рубля сейчас нет.

Санкционное давление коллективного Запада на Россию сохраняется, но отечественные активы уже давно выработали иммунитет к этому фактору и не демонстрируют панических реакций на новые ограничения.

Техническая картина на данном этапе выглядит нейтрально, но если в ближайшие дни доллар сможет удержаться над уровнем 60 руб., это станет сигналом готовности к продолжению попыток восстановления в направлении среднесрочной цели на уровне 70 руб.», — считает эксперт.

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