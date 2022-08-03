Ставрополь, 3 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлены крупное мошенничество и преступления в сфере легализации денежных средств и ограничении конкуренции при заключении госконтрактов. В преступную группу входили семь человек из числа местных юрисконсультов, менеджеров, специалистов по тендерам и директоров организаций, созданных для участия в аукционах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Руководила этой группой жительница города Ставрополя. Она создала структуру из числа своих родных и знакомых в 2016 году. В период с 2017 по 2019 года участники картельного сговора смогли с помощью подставных организаций заключить 18 госконтрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края. При этом контракты заключались по завышенной стоимости.

«В результате ограничения конкуренции преступная группа участвовала в свыше 300 аукционов на поставку, строительство и благоустройство на территории края <…> Членами организованной группы в результате ограничения конкуренции был извлечён доход на сумму свыше миллиарда рублей, а также причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 19,5 млнрублей», — говорится в сообщении СКР по региону.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором передано в суд. При этом, как уточнили в СКР, организатор картельной группы объявлена в розыск.