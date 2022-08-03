Донецк, 3 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в ДНР.