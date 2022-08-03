Истра, Московская область, , 13:09 — REGNUM В Истринском районе Подмосковья произошел крупный пожар на складских помещениях. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар Pixabay.com

«Предварительно, произошло замыкание, горят стеллажи. Весь персонал эвакуировали, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Вместе с сообщением было опубликовано видео, на котором над складскими помещениями поднимается крупный столб дыма.

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