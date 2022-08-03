Красноярск, , 13:08 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет 38-летняя местная жительница по обвинению в фиктивной регистрации у себя иностранных граждан. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, с января 2021 по январь 2022 года обвиняемая фиктивно поставила на учёт в своей квартире 130 иностранцев. При этом фактически последние в помещении не проживали.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд Красноярска.