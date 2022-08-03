Стокгольм, 3 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Лидера «Либералов» Йохана Персона обвинили во лжи. После его интервью газете Aftonbladet на прошлой неделе пользователи соцсети Twitter отметили, что лидер одной из парламентских партий Швеции просто говорит неправду, когда утверждает, что в школе он читал французских авторов Марселя Пруста и Мишеля Уэльбека. Об этом 3 августа сообщил телеканал SVT.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Йохан Персон ранее приводил Францию в качестве примера с точки зрения культурной политики, и когда его спросили в интервью Aftonbladet, читал ли он Марселя Пруста или Мишеля Уэльбека, он ответил, что, возможно, это имело место.

Многие прокомментировали интервью в социальных сетях, утверждая, что Персон говорит неправду, потому что дебютный роман Мишеля Уэльбека был опубликован только через несколько лет после того, как Персон окончил школу.

Для справедливости журналисты отмечают, что в свою защиту Персон уже заявил, что он ответил журналистам Aftonbladet сразу, что не готов утверждать, что проходил в школе этих авторов.