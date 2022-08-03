Мадрид, 3 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что «все возможные разумные поправки» в закон о служебной тайне будут приняты в ходе парламентского процесса. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

По её словам, это необходимо, чтобы закон мог быть утвержден при максимальном консенсусе всех политических сил.

Роблес подчеркнула, что это «абсолютно необходимый» закон, поскольку действующий закон о гостайне датируется 1968 годом, когда страной правил Франсиско Франко.