Воронеж, , 13:06 — REGNUM Два миллиона тонн зерна намолочено в хозяйствах Воронежской области по данным на 3 августа, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Урожай пшеницы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В очередной раз выражаю благодарность аграриям Воронежской области: они перешли рубеж в 2 миллиона тонн зерна. И это несмотря на дожди», — написал Гусев.

Он добавил, что по данным на утро 3 августа обмолочено почти 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гусев заявлял, что в 2022 году в Воронежской области планируют получить не менее пяти миллионов тонн зерна. При этом в 2021 году в Воронежской области урожай зерновых составил 4,2 млн тонн, в 2020 году — шесть миллионов тонн, что стало рекордом для региона. Вместе с тем, уборка идёт в сложных погодных условиях — в июле было много дождливых дней, с ливней начался и август. В ряде районов прошёл град — так, в Рамонском районе посевы были побиты на более чем 3 тыс. га.