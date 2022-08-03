Вашингтон, 3 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, недавно посетила Тайвань, чтобы показать, что «США верны Тайваню», как утверждает она в соцсети Twitter. Но отношения США с Тайванем не совсем просты. Об этом в своем репортаже в ночь на 3 августа рассказала собкор шведского телеканала SVT Тильда Левин.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Следите за развитием событий в трансляции: «Летящей походкой: визит Пелоси в Тайвань и угрозы Китая — все новости»

«США не хотят, чтобы Тайвань имел мужество, например, провозгласить независимость», — отметила Левин.

По словам иностранного корреспондента SVT, политика США в отношении Китая и Тайваня сводилась к уравновешиванию.

«С одной стороны, они хотят, чтобы Китай немного испугался, но они также хотят сдерживать Тайвань», — сказала Левин.

Напомним, что в ответ на приземление Пелоси НОАК досрочно начала учение по всему периметру Тайваня.