Москва, , 13:04 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) может сделать платными обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для клубов. Об этом 3 августа заявил комментатор Тимур Журавель.

Деньги Цитата из м/ф Золотая антилопа. реж Лев Атаманов. 1954. СССР

«Вот-вот судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить», — приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

По его словам, это будет действовать как депозит: клуб подаёт жалобу и платит деньги. Если ЭСК признаёт, что жалоба обоснована, то деньги возвращаются, в противном случае они уходят в РФС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воронежский «Факел» заявил, что не будет подавать жалобы на арбитров в ЭСК РФС до конца сезона 2022/23.

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