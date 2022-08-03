Париж, 3 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что хранилища газа в стране заполнены на 80%, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Сейчас наши стратегические запасы газа заполнены на 80%, мы опережаем наши цели, это означает, что мы заполним их на 100% до 1 ноября, что и было нашей целью», — заявила Аньес Панье-Рунаше.

Министр призвала «коллективно» всех французов, но особенно «крупнейших игроков», «убедиться, что они сократили потребление газа и электричества», потому что «две системы связаны».

«Крупные игроки, администрации, компании должны сократить свое потребление», — настаивает Аньес Панье-Рунаше.

Министр напомнила и объяснила действующие механизмы европейской солидарности для совместного доступа к источникам энергии.

«Мы рассчитываем на солидарность, особенно со стороны Германии, в импорте электроэнергии», — заявила французский министр, имея в виду производственные проблемы, с которыми сталкиваются французские атомные электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Франции проголосовал за поправку к бюджету на 2022 год, предусматривающую помощь в размере 230 млн евро на отопление домов мазутом, предложенную депутатами от оппозиции.