* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 3 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет прочные и тесные отношения с террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее ООН заявила, что Айман аз-Завахири возобновил свою верность мулле Хайбатулле, лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицали связь с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявляли, что не позволят террористическим группировкам использовать территорию Афганистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Теперь, после убийства аз-Завахири в дипломатическом квартале Ширпур в Кабуле, стало ясно, что они предоставили убежище лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, возможно, другим высокопоставленным членам этой организации.

В первый период своего правления в Афганистане (1996–2001 гг.) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предоставляли убежище лидерам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После терактов 11 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались выдать Усаму бен Ладена Соединённым Штатам, и в результате США вторглись в Афганистан и свергли правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого различные террористические группировки получили убежище в районах, контролируемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а тысячи афганских граждан были убиты в результате терактов, которые они осуществляли в сотрудничестве с радикалами.

Убийство Аймана аз-Завахири и два сценария

На основании соглашения в Дохе, подписанного с США в 2020 году, которое привело к падению предыдущего афганского правительства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязались не позволять террористическим группировкам использовать афганскую территорию против США и их союзников.

Теперь убийство Аймана аз-Завахири американскими беспилотниками в подконтрольном талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистане породило много предположений о большой игре на судьбах Афганистана и его народа.

Один из сценариев заключается в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали американцам убежище Аймана аз-Завахири, чтобы продолжить своё правление в Афганистане, обрести легитимность и получить международную помощь, и удовлетворить США своего рода «выкупом».

Другой сценарий заключается в том, что без ведома талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американцы атаковали убежище лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле цитадели, центра власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, они показали лидерам группировки, что, если они не будут служить интересам Америки, следующей целью может стать любой из их.

В любом случае убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане свидетельствует о сложной и запутанной ситуации с безопасностью в этой стране и об опасных играх разведок на судьбах народа этой страны. Это событие свидетельствует о том, что в ближайшие годы в Афганистане не будет безопасности и стабильности, и он будет по-прежнему оставаться полем битвы разведок и убежищем для террористов.

Напомним, 1 августа президент США Джо Байден объявил о том, что лидер группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит в результате атаки американских беспилотников в Кабуле.

Американские официальные лица заявили, что следили за лидером «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение года; недавно он отправился навестить свою семью в дипломатическом районе Кабула, где и был убит.

Соединённые Штаты обвиняют Аймана аз-Завахири в причастности к масштабным атакам, включая теракт 11 сентября 2001 года, и заявляют, что с его смертью «восторжествовала справедливость».

После терактов 11 сентября Айман аз-Завахири был включён в список самых разыскиваемых террористов в США, которые установили вознаграждения в размере 25 миллионов долларов за информацию, ведущую к его аресту или убийству.