Кировск, ЛНР, , 13:03 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 августа работает в Луганской Народной Республике. По его словам, принято важное решение — Прибайкалье берет шефство над городом Кировском. В своем телеграм-канале по этому случаю глава Приангарья пояснил также:

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«От имени правительства Иркутской области подписал два соглашения об этом: с главой Кировска Викторией Ивановной Сергеевой и председателем правительства ЛНР Сергеем Ивановичем Козловым.

Будем помогать городу кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем. Рабочая группа из нашего региона уже осмотрела проблемные объекты городской инфраструктуры. Скоро начнем работу.

Планируем отремонтировать две школы, детский сад, ФОК, школу искусств, жилые дома, благоустроить территорию на центральной площади. Привести в порядок дороги, системы электро- и водоснабжения.

Возвращение республик Донбасса к нормальной мирной жизни — наше общее дело».

Как сообщало

, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края

нее.

отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфорт

А Омская область будет сотрудничать с городом Стахановым.

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