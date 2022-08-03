Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора оценило ситуацию с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге как напряженную, но остающуюся под контролем. Об этом сообщила 3 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По ее словам, рост числа инфицированных коронавирусом в городе на Неве в управлении связывают с распространением нового штамма коронавируса, а также периодом отпусков, похолоданием в регионе, миграционными потоками в период летнего сезона и формированием новых организованных детских коллективов.

«Конечно, связываем эту ситуацию со снижением коллективного иммунитета до 16,5%, — заметила специалист. — Поэтому ситуацию оцениваем как напряженную, она остается под контролем, продолжаем мониторить ситуацию».

В Роспотребнадзоре уточнили, что чтобы не вводить ограничительные меры в Петербурге, необходимо вернуть коллективный иммунитет к уровню 60%, а лучше к 80%. В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что в настоящий момент в городе развернуто более 180 пунктов вакцинации и четыре мобильных.

«Запас вакцина в городе — 347,7 тыс. доз, а в ближайшее дни ожидается поступление еще 25 тыс. доз «Спутник V». Количество вакцины хватит на долгие месяцы», — заметил чиновник.

Также в пунктах вакцинации есть 8 тыс. вакцины для подростков.