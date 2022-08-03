Шрёдер назвал абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путем
Берлин, 3 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Идею Киева вернуть Крым военным путём абсурдна, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern.
Olaf Kosinsky
Герхард Шрёдер
«Идея о том, что президент Украины (Владимир) Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна», — заявил он.
Шрёдер задался вопросом, «кто всерьез верит, что российский президент Владимир Путин может когда-либо снова отдать Крым?»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
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