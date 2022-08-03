Тирасполь, , 13:00 — REGNUM Глава Приднестровья Вадим Красносельский во время отпуска будет путешествовать по республике. Об этом он сообщил 3 августа в своём телеграм-канале.

«Кто-то скажет, что в президентских буднях их хватает. Безусловно. Но инспекции, визиты, торжественные мероприятия и церемонии в разных точках страны — это рамки, регламент, графики», — написал Красносельский

По его мнению, путешествовать нужно свободно, чтобы иметь возможность узнавать об удивительных местах. Он отметил, что площадь ПМР составляет 4163 кв. км. В отпуске глава республики планирует освоить ряд туристических маршрутов, в том числе пеших, велосипедных, водных и автомобильных.

Напомним, в последнее время Киев закрыл границу с Приднестровьем. В Молдавии официальных лиц из ПМР подвергают дополнительному осмотру.