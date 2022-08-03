Буэнос-Айрес, , 13:00 — REGNUM Новый глава объединенного «суперминистерства» экономики Аргентины Серхио Масса начал определять команду чиновников, которые будут сопровождать его в новом ведомстве. Об этом пишет агентство EFE.

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Назначенный министр экономики выбрал Рауля Риго в качестве министра финансов, Хорхе Домпера в качестве руководителя управления по бюджету и Клаудию Балестрини в качестве главы управления по государственным доходам.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес упразднил несколько министерств, включив их в состав минэкономики страны.