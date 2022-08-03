Бишкек, , 13:26 — REGNUM Русский язык остается одним из основных инструментов сохранения влияние России в Туркестане. Сказал 3 августа в интервью ИА REGNUM киргизский эксперт на условиях анонимности.

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По мнению эксперта, русский язык важен «как для интересов самой России, так и для жителей стран Туркестана».

«Для России сохранение позиций языка в регионе — один из ключевых способов сохранить связь, влияние и хотя бы частичную культурную преемственность. Для жителей Средней Азии и Казахстана — знание русского, в первую очередь, решает вопросы выживания. Сейчас в России работают более пяти миллионов человек. Каждый из них, отсылая заработок на родину, кормит не менее трех человек. Путем нехитрых подсчетов получается, что знание русского языка и тяжелая работа позволяют выживать более чем 20 млн гражданам стран Средней Азии», — пояснил собеседник.

Он уверен, что пока миграционные потоки в Россию «измеряются миллионами» — русский язык будет востребован. И отметил, что, в целом, «уровень знания языка и его сфера использования в регионе постепенно сокращается».

«В этом контексте в качестве позитивного примера работы Россотрудничества и министерства образования России можно упомянуть программу по отправке десятков учителей русского языка в Среднюю Азию, где они за счет российского бюджета преподают русский в школах. Затраты на реализацию программы небольшие, эффект заметный», — резюмировал эксперт.

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