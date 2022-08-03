Бишкек, 3 августа 2022, 13:26 — REGNUM Русский язык остается одним из основных инструментов сохранения влияние России в Туркестане. Сказал 3 августа в интервью ИА REGNUM киргизский эксперт на условиях анонимности.
По мнению эксперта, русский язык важен «как для интересов самой России, так и для жителей стран Туркестана».
Он уверен, что пока миграционные потоки в Россию «измеряются миллионами» — русский язык будет востребован. И отметил, что, в целом, «уровень знания языка и его сфера использования в регионе постепенно сокращается».
«В этом контексте в качестве позитивного примера работы Россотрудничества и министерства образования России можно упомянуть программу по отправке десятков учителей русского языка в Среднюю Азию, где они за счет российского бюджета преподают русский в школах. Затраты на реализацию программы небольшие, эффект заметный», — резюмировал эксперт.
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