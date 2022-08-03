Багдад, , 13:01 — REGNUM Сторонники партии «Садристское движение» покинули здание парламента Ирака в «Зелёной зоне» Багдада. Об этом 3 августа сообщает Al-Sumariya.

Протесты в Багдаде Al Jazeera English

По данным журналистов, демонстранты откликнулись на призыв своих лидеров, которые попросили перенести протест на улицы столицы Ирака для нормализации обстановки в стране.

Отмечается, что перед тем, как оставить здание, демонстранты провели уборку в зале заседаний парламента и других помещениях.

По информации журналистов, протестующие обосновались в окрестностях здания парламента. Как ожидается, в пятницу, 5 августа, демонстранты проведут коллективную молитву перед зданием парламента. По окончанию молитвы планируется провести ещё одну акцию протеста и потребовать от правительства выполнить их условия.