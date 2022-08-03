Горно-Алтайск, , 12:57 — REGNUM В Республике Алтай с начала сезона зарегистрировано 3302 случая нападения клещей на людей. В числе пострадавших 1080 детей до 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Активность клещей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько снизилась. При этом заболеваемость клещевыми инфекциями, напротив выросла.

«С начала сезона в Республике Алтай заболели сибирским клещевым тифом 93 человек, это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.

С конца июля опасность для людей начали представлять нимфы — юная стадия развития клеща, размером 1-2 мм. Из-за малых размеров люди части даже не замечают их, хотя нимфы также могут быть переносчиками различных болезней, в том числе клещевого тифа.