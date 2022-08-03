Владивосток, , 12:56 — REGNUM Опубликована деловая программа Восточного экономического форума, который состоится в сентябрей 2022 года. Главная тема — «На пути к многополярному миру».

ВЭФ ИА REGNUM

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По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, ВЭФ является одним из инструментов развития Дальнего Востока. Основная задача — привлечение инвесторов и получение обратной связи от них. Итоги ключевых сессий модераторы докладывают президенту РФ.

Деловая программа в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира», «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

Подготовлены также спортивная и культурная программы.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ во Владивостоке, заявил 3 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.