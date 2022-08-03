Рига, , 12:56 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На выборах в парламент Латвии по списку партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) выдвинут этнический латыш Андрис Вурчс. На странице партии в социальных сетях он объяснил, почему сделал свой выбор в ее пользу.

«Русский союз Латвии» — это партия, которая не разделяет людей по национальностям, родному языку и вероисповеданию. В других партиях, особенно в тех, которые формируют в стране правительственную коалицию, я себя не вижу», — заявил Вурчс.

Он поддержал программу РСЛ в сфере образования, так как считает, что не только латыши, но и другие национальности в стране должны иметь право учиться в школах на своем родном языке: «В связи с этим одна из моих целей в работе депутата это как раз поддержка Олайнской 2-й средней школы, предлагающей обучение по программам нацменьшинств. Тем более, что в ней учится и моя дочь».

Забота о будущем своего ребенка как раз и побудили его вступить в РСЛ и ранее баллотироваться в Олайнскую думу, заметил он. Теперь он местный депутат и готов использовать свой опыт на новом поприще. Вурчс добавил, что долгое время жил на чужбине в Англии, где понял, что хочет вернуться на родину и сделать Латвию лучше.

Выборы в парламент Латвии завершатся 1 октября 2022 года.