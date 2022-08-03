Москва, 3 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. У большинства граждан РФ (62%) остались хорошие впечатления от туристической поездки или отдыха в пределах России. О негативных эмоциях заявили лишь 4%. Такие результаты опроса представил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Светлана Шаповалова Природа

Среди позитивных впечатлений от последней поездки по России опрошенные назвали воздух, природу, красивые места (24%), настоящий отдых, все понравилось (13%), благоустройство, чистоту (7%), хороший сервис, хорошие условия проживания (5%).

Тем, кому не понравилось путешествовать по России, ругали плохой сервис, плохие условия проживания, неблагоустроенность, грязь, транспортные проблемы. Но, примечательно, что это лишь всего по 1% от всех опрошенных.

Опрос проведён 12–24 июля 2022 года среди 1500 граждан РФ в 104 населённых пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, мечтают посетить озеро Байкал треть жителей России (33%), Крым — 28%, Санкт-Петербург — 27%.

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