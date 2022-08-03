Ростов-на-Дону, 3 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области локализован пожар на территории судостроительного завода «Мидель». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 3 августа.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Ростовской области тушат пожар на буксире

Пожар локализован на площади 80 кв. метров, уточнили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет.

ИА REGNUM сообщало, что огонь на буксире вспыхнул утром 3 августа. К месту происшествия оперативно прибыли около 30 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники.