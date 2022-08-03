Астана, 3 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана пока не определилось, по какой технологии нужно возводить в стране атомную электростанцию (АЭС). Об этом 3 августа сообщил журналистам глава ведомства Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Поездки в Турцию, во Францию, Южную Корею, в прошлом году рассматривали, ездили в ОАЭ. У нас в плане стоит посещение, в том числе, и венгерских объектов. Все станции, построенные по разным технологиям», — сказал министр.

Он заявил, что нужно рассмотреть положительные отрицательные стороны каждого варианта, а также процессов по их реализации. Будет учитываться опыт не только «Росатома».

Напомним, в феврале министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что строительство АЭС является самым перспективным решением из-за возможного дефицита электроэнергии в республике в будущем. Строить станцию планируется в возле озера Балхаш.