Авдеевка, Украина, , 12:51 — REGNUM Поступают сообщения о массовом бегстве украинских солдат с передовой под Донецком, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Евгений Поддубный.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«ВСУ уже не контролируют ситуацию сразу на нескольких участках линии фронта в районе Песок и Авдеевки. Есть информация об уничтожении фортификационных сооружений противника в районе Авдеевского коксохимического завода», — сообщил военкор.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик.