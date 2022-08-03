Тунис, , 12:57 — REGNUM Правительство Туниса фиксирует дефицит энергоносителей, из-за чего вынуждено повышать цены на топливо для населения. Об этом 3 августа сообщает Babnet со ссылкой на заявление министр промышленности и энергетики Туниса Найлы Эль-Кенджи.

Бензин Finobzor.ru

По словам министра, Тунис сталкивается со «структурным дефицитом энергетического баланса».

Он отметил, что за первые шесть месяцев 2022 года потребности Туниса в финансировании импорта энергоносителей выросли до $3,2 млрд долларов из-за роста цен на мировом рынке. В связи с этим, по мнению министра, власти должны повышать цены на бензин.

Ранее статистическое бюро Туниса сообщило о том, что дефицит энергетического сектора бюджета Туниса составил 4,2 млрд динаров ($1 = 3,13 динара), что составляет 36% от общего торгового дефицита страны к концу первой половины этого года, по сравнению с 2,2 млрд динаров за тот же период прошлого года.