Томск, 3 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, 27 заболевших госпитализированы в стационары.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 133 581.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 855 пациентов, в том числе 25 за сутки. Жертвами коронавируса в области стали 871 человек.