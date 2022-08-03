Красногорск, 3 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 3 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 906 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 596 случаев больше аналогичного показателя 2 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 310 человек, а днём ранее — у 712 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 14 638 новых случая заражения коронавирусом.