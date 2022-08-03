Москва, , 12:50 — REGNUM Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев сознался в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом 3 августа на заседании Тверского суда Москвы заявил следователь.

Суд George Hodan

«Он признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было», — цитирует РИА Новости представителя следственных органов.

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Он указал, что это является основанием для изменения меры пресечения Зуеву с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой в октябре 2021 года. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование», а также фиктивном трудоустройстве.

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