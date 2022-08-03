Воронеж, , 12:47 — REGNUM Более сотни заявлений от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на поступление получили в Воронежском государственном техническом университете (опорном вузе). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 3 августа проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности вуза Антон Ходунов.

Студенты Алексей Колчин, ИА REGNUM

«Воронежским государственным техническим университетом принято и обработано более 100 заявлений от граждан ДНР, ЛНР, Украины. Из них порядка 20 — это заявления на перевод в ВГТУ. Наиболее популярные специальности и направления подготовки — «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Нефтегазовое дело», — пояснил проректор.

Кроме того, в вуз зачислены шесть человек из числа детей участников специальной военной операции. Им предоставлены места по квоте — 10% от контрольных цифр. Обучаться эта категория студентов будет по таким специальностям и направлениям подготовки, как «Архитектура», «Наземные транспортно-технологические средства», «Прикладная информатика», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Приборостроение», «Информационные системы и технологии». От абитуриентов — детей погибших и раненых участников спецоперации в приёмную комиссию вуза заявления не поступали.

В вузе подчеркнули, что абитуриентов из Донбасса и с Украины принимают по квоте для иностранных граждан сверх выделенных бюджетных мест. В вузе также обратили внимание на работу, которая проводится по адаптации студентов из ЛНР, ДНР и регионов Украины. Так, абитуриентам и студентам предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитиях вуза. Тем, у кого оказалось полностью утрачено имущество, помогает центр сбора гуманитарной помощи ВГТУ и волонтёрский центр вуза. В случае необходимости предоставляется и психологическая поддержка.

«Для университета важно, чтобы ребята, которые переехали в Россию, чувствовали себя частью коллектива. Студенческими объединениями и организациями проводится работа по включению приехавших ребят в проводимые мероприятия — культурно-творческие, спортивные, экскурсионные поездки по культурным центрам Воронежа, Воронежской области и других регионов. Ребятам, которые хотят заниматься спортом, предоставляется возможность проведения тренировок в спортивных тренажёрных залах в общежитиях ВГТУ, а на территории студенческого города на спортивной площадке есть возможность участия в командных играх по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Те ребята, которые хотят получить дополнительный заработок, могут вступить в ряды студенческих отрядов ВГТУ, которые работают как на объектах Воронежской области, так и в других регионах», — сообщил Антон Ходунов.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские вузы принимают на обучение абитуриентов из республик Донбасса, а также детей участников специальной военной операции. Так, в Воронежский госуниверситет документы для зачисления подали около 30 детей участников СВО и около 50 абитуриентов из ЛНР и ДНР.