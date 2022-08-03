В Воронежском политехе хотят учиться более 100 жителей Донбасса
Воронеж, 3 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Более сотни заявлений от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на поступление получили в Воронежском государственном техническом университете (опорном вузе). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 3 августа проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности вуза Антон Ходунов.
Кроме того, в вуз зачислены шесть человек из числа детей участников специальной военной операции. Им предоставлены места по квоте — 10% от контрольных цифр. Обучаться эта категория студентов будет по таким специальностям и направлениям подготовки, как «Архитектура», «Наземные транспортно-технологические средства», «Прикладная информатика», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Приборостроение», «Информационные системы и технологии». От абитуриентов — детей погибших и раненых участников спецоперации в приёмную комиссию вуза заявления не поступали.
В вузе подчеркнули, что абитуриентов из Донбасса и с Украины принимают по квоте для иностранных граждан сверх выделенных бюджетных мест. В вузе также обратили внимание на работу, которая проводится по адаптации студентов из ЛНР, ДНР и регионов Украины. Так, абитуриентам и студентам предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитиях вуза. Тем, у кого оказалось полностью утрачено имущество, помогает центр сбора гуманитарной помощи ВГТУ и волонтёрский центр вуза. В случае необходимости предоставляется и психологическая поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, воронежские вузы принимают на обучение абитуриентов из республик Донбасса, а также детей участников специальной военной операции. Так, в Воронежский госуниверситет документы для зачисления подали около 30 детей участников СВО и около 50 абитуриентов из ЛНР и ДНР.