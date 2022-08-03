Авдеевка, Украина, , 12:47 — REGNUM Артиллерия союзных сил работает по укрепрайонам украинский армии непосредственно перед Авдеевкой, сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Так близко к взятию этого города мы ещё не были», — отметил военкор.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик.