Москва, 3 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Введение наказания за использование гражданами VPN в России не обсуждается, заверил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пользователь VPN

«Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается», — сообщил Клишас в телеграм-канале.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») предложила ввести уголовную ответственность и сажать родителей, чьи дети будет смотреть ролики на YouTube в случае его блокировки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор продолжает работу по блокировке VPN.

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