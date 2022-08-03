Таллин, 3 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. С каждым месяцем 2022 года из-за рекордной инфляции жители Эстонии становятся на пятую часть беднее. Об этом заявил обозреватель местного общественно-политического портала «Объектив» Родион Денисов.

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«Наша страна по этому показателю выбилась не то что в пятерку, а в абсолютные лидеры ЕС, однако ни членов правительства, ни крупнейшие мейнстримные СМИ это совершенно не волнует», — пишет он.

По его словам, замалчивать хорошо заметное глазу и кошельку всеобщее подорожание удается с трудом. Некоторые уже начали запасаться, солью, сахаром, макаронами и спичками: «Очевидно, осенью количество проблем начнет увеличиваться в геометрической прогрессии — к галопирующим ценам вероятно снова прибавятся ковидные ограничения».

Что в этой ситуации делает правительство — оно активно говорит о чем угодно, только не о назревающей проблеме. Например, про установленный в Нарве памятник в виде советского танка Т-34, символизирующий освобождение республики от нацистской оккупации.

«К танку можно относиться как угодно, но от любых идеологических плясок вокруг него цены в Эстонии точно ниже не станут, да и благосостояние граждан не повысится», — убежден публицист.

Он считает, что «предстоящие осень и зима наглядно покажут, какие из эстонских политиков понимают заботы простых людей, а кто лишь способен на пустобрехство, самопиар и разжигание розни между разными группами населения страны».