Иркутск, 3 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий 4 августа.

Молния

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами в северных и южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 1 августа.

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