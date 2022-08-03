Белгород, , 12:47 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки ещё 21 человек завершил лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 73 пациента, под амбулаторным наблюдением 430 жителей.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 132 450 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 665 человек, скончались от осложнений при инфекции 2 282 пациента.

По данным федерального оперштаба, за сутки с подтверждённым диагнозом госпитализировано 32 человека.