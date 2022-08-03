Донецк, , 12:45 — REGNUM Населённые пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Зайцево (южного) со стороны ВСУ был произведён в 12 625 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Куйбышевский, Кировский, Калининский и Червоногвардейский районы Донецка.