Москва, 3 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Число иностранных туристов, приезжающих в Россию, сократилось 63 раза по сравнению с докризисным 2019 годом. Об этом 3 августа сообщили в АТОР.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

По данным ассоциации, во втором квартале 2022 года Россию посетили 23,8 тысячи иностранных туристов, что в два раза меньше показателя того же периода в 2021 году, и в 63 раза меньше, чем с апреля по июнь 2019 года, когда Россию посетили полтора миллиона иностранцев.

В АТОР считают, что снижение вызвано санкционными ограничениями, в частности, касающимися авиаперевозок и платёжных систем.

В этом году чаще всего приезжали в Россию граждане Турции, Казахстана и Германии. Также среди лидеров Узбекистан и Иран.