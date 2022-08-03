Чебоксары, 3 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Чувашии до конца августа планируют завершить реорганизации налоговых органов. К управлению в качестве обособленных подразделений присоединятся все девять налоговых инспекций, но при том ликвидируют территориально-обособленные учреждения в трёх населённых пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФНС по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

В ведомстве отмечают, что в налоговых органах по Чувашской Республике в настоящее время идёт переход на двухуровневую систему управления, который должен завершиться 29 августа 2022 года. После этого управление ФНС станет правопреемником задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных межрайонных и городских инспекций.

«В результате к управлению Федеральной налоговой службы по Чувашии в качестве обособленных подразделений присоединятся все налоговые инспекции региона, которых на сегодняшний момент девять. При этом функционирующие в посёлка Ибреси, городе Козловка, селе Моргауши территориально-обособленные рабочие места межрайонных ИФНС России № 3, 7, будут ликвидированы», — говорится в сообщении.

В налоговой службе заверяют, что реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и качестве их обслуживания. Приём будет проводиться в прежних операционных залах по тем же адресам, где сейчас расположены налоговые инспекции.

«Неоспоримым преимуществом» в ведомстве называют возможность обращения после 29 августа за получением услуги в любое обособленное подразделение без привязки к месту регистрации.

В управлении добавляют, что модернизация организационной структуры ФНС осуществляется поэтапно на территории всей России для повышения «качества налогового администрирования и улучшения условий предоставления государственных услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, «пилотом» по внедрению двухуровневой системы управления стала Республика Алтай, где она применяется с 2016 года. При переходе на данную систему управления все функции упраздняемых территориальных инспекций выполняются соответствующими управлениями ФНС по субъектам, а центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в межрегиональные ИФНС по соответствующим федеральным округам.