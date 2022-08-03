Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Смольный до конца текущей недели (1-7 августа) планирует увеличить до 2 тысяч количество развернутых коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил 3 августа председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, начиная с позапрошлой недели в городе на Неве отмечается увеличение числа госпитализаций пациентов с COVID-19, в связи с этим разворачиваются дополнительные койки.

«На минимуме было чуть более одной тысячи коек, на сегодняшний день — 1,6 тыс. коек. До конца текущей недели будут дополнительно введены койки в корпусе-трансформере Госпиталя ветеранов войн (ГВВ), а также перепрофилируем Николаевскую больницу, которая увеличит резерв на 400 коек», — заметил чиновник уточнив, что всего будет развернуто чуть более 2 тыс. коек.

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