Посёлок Пески, Украина, 3 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Союзные силы ведут очень плотный огонь по укрепрайонам ВСУ в Песках (в районе Донецка), киевская армия несет огромные потери, сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.

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Киев перебрасывает в эту часть фронта резервы из других областей, причем на передовые позиции отправляют резервистов, у которых нет никакого боевого опыта, отметил Руденко.

«Чистая утилизация своего же народа Зеленским», — резюмировал военкор.