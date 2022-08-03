Хабаровск, 3 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Директор центра изучения международных отношений в АТР, доктор исторических наук Валерий Тимошенко, комментируя резонансные события на Тайване, считает, что далеко не все местные жители готовы с оружием в руках защищать призрачный суверенитет острова.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Читайте также: Трамп назвал Пелоси сумасшедшей

«Визит на Тайвань спикера нижней палаты конгресса США — Нэнси Пелоси — стал темой номер один в СМИ и социальных сетях всего мира. Один из телеканалов Индии успел даже выдать в эфир «утку» о якобы начавшейся войне между КНР и сепаратисткой Китайской республикой на острове.

Конечно, визит 82-летней женщины-политика — откровенная провокация. Столь высокопоставленные американские чиновники не посещали остров, который материковый Китай считает своей неотъемлемой территорией, четверть века! На минуточку, Пелоси по законодательству США третий человек в системе власти этой страны. Если президент, а следом и вице-президент не смогут исполнять свои обязанности — именно спикеру нижней палаты конгресса переходят бразды правления государством.

После победы в гражданской войне 1946–1949 годов сторонников Коммунистической партии Китая, руководство бывшей правящей партии Гоминьдан по главе с Чан Кайши бежали на Тайвань. Страна оказалась разделена. На материковой части Китая была провозглашена «красная» Китайская Народная Республика. Сторонники Гоминьдана на Тайване продолжали считать себя наследниками провозглашённой ещё в 1912 году Китайской Республики.

КНР в своё время предложила Тайваню вернуться в общее государство по формуле «одна страна — две системы». Её успешно удалось реализовать на примере бывших британской и португальской колоний — Гонконга и Макао. Они стали особыми административными районами КНР. До сих пор в первом действует отличное от материка левостороннее движение, как в Лондоне, а Макао — единственный город в Китае, в котором разрешены казино.

Кстати, нынешние сторонники сохранившейся до наших дней партии Гоминьдан на Тайване в большинстве своём согласны с предложенным Пекином мирным путём объединения острова с материковым Китаем. В преддверии визита Пелоси они даже выходили на акции протеста против этой поездки. Но, к сожалению, сейчас там у руля откровенно проамериканские силы. Принимавшая Нэнси Пелоси и даже вручившая ей орден президент Цай Инвэнь является представительницей Демократической прогрессивной партии, которая выступает жёстко против интеграции с материковым Китаем.

Именно это и нужно сейчас США. Америка очень боится, что Китай потеснит её на мировой арене. А это уже происходит, по крайней мере, в сфере экономики. Известный ещё со времён Древнего Рима принцип «разделяй и властвуй» давно взят на вооружение Вашингтоном. США инициируют военные вторжения, объясняя это «защитой демократии». Так они разбомбили Югославию, уничтожили государственность в Ираке, Ливии, спровоцировали продолжающуюся до сих пор гражданскую войну в Сирии. То, что происходит на Украине последние восемь лет — из того же ряда. Официальные лица в США даже не скрывают, что готовы поставлять киевскому режиму оружие «до последнего украинца». Я полагаю, что по украинскому сценарию в Вашингтоне хотели бы направить события и в Восточной Азии — в непосредственной близости от российского Дальнего Востока. И роль такой «Украины», возможно, уготована Тайваню.

Только далеко не все жители Тайваня готовы с оружием в руках защищать призрачный суверенитет острова. Тайваньские бизнесмены плотно работают с материковым Китаем, архипелаг связан с КНР экономическими нитями. Полноценная война в Восточной Азии ни им, ни Пекину не выгодна. Но провокации в этом направлении со стороны Америки продолжатся. Это очередная попытка поддержать на Дальнем Востоке ось напряжённости — Корейский полуостров, приятные для Токио заявления американских политиков по вопросу принадлежности Южных Курил, других оспариваемых верным сателлитом США в регионе — Японией — территорий сопредельных стран», — цитирует «Хабаровский край сегодня» Валерия Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав её сумасшедшей.